Коронавірусом заразилися 189 співробітників ООН, троє померлих

За час пандемії коронавірусом заразилися 189 співробітників ООН, з яких троє померли.

Про це повідомляє CNN.

"Троє співробітників Організації Об'єднаних Націй померли від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, у 189 співробітників діагностували коронавірус станом на вечір неділі", - повідомив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак.

Перша заступниця генерального секретаря ООН Аміна Мухаммед констатувала, що в умовах пандемії COVID-19 ніхто й ніде не може почуватися у повній безпеці.

"Якщо Covid-19 залишатиметься хоч десь активним, ми ніде не зможемо бути у безпеці. І якщо ми не боротимемося з пандемією та її наслідками одночасно, вірус буде продовжувати ширитися як лісова пожежа, забираючи життя, впливаючи на здоров'я людей та загрожуючи соціальній єдності", - сказала чиновниця.

Як повідомлялося, на ранок 13 квітня у світі 1 млн 853 тисяч 183 людей заразилися коронавірусом SARS-CoV-2. З них 114 248 пацієнтів померли, та 423 625 — одужали.