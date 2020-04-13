Уряд Франції вважає, що пік епідемії країна пройшла

Франція досягла найвищого порогу епідемії, спричиненої коронавірусом, але ситуація залишається складною.

Про це заявив генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності і здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Видається, що дуже високого порогу епідемії вже досягнуто, але епідемія залишається дуже активною», - заявив представник профільного міністерства.

Він наголосив, що через епідемію необхідно підтримувати високу пильність.

У Міністерстві солідарності і охорони здоров'я Франції також заявили, що досягнуто і пройдено пік епідемії, ґрунтуючись на позитивній динаміці зменшення летальних випадків і кількості пацієнтів у реанімаціях, що спостерігається упродовж чотирьох днів після фіксування минулого тижня найбільшої кількості померлих від COVID-19 – 605.

Станом на вечір 12 квітня у Франції зафіксовано 95 403 випадки коронавірусу (1 613 нових за добу); 14 393 людини померли (315 упродовж доби); 6 845 осіб перебувають в реанімації; 27 186 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

Як повідомлялося, у Франції діє жорсткий режим карантину.Заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на ранок 13 квітня, загальна кількість випадків зараження у світі становила 1 851 531, з яких 114 290 осіб померли, понад 430 тисяч - одужали.

Фото: AA