Уряд Франції вважає, що пік епідемії країна пройшла

Уряд Франції вважає, що пік епідемії країна пройшла

Укрінформ
Франція досягла найвищого порогу епідемії, спричиненої коронавірусом, але ситуація залишається складною.

Про це заявив генеральний директор з питань здоров'я Міністерства солідарності і здоров'я країни Жером Саломон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Видається, що дуже високого порогу епідемії вже досягнуто, але епідемія залишається дуже активною», - заявив представник профільного міністерства.

Він наголосив, що через епідемію необхідно підтримувати високу пильність.

У Міністерстві солідарності і охорони здоров'я Франції також заявили, що досягнуто і пройдено пік епідемії, ґрунтуючись на позитивній динаміці зменшення летальних випадків і кількості пацієнтів у реанімаціях, що спостерігається упродовж чотирьох днів після фіксування минулого тижня найбільшої кількості померлих від COVID-19 – 605.

Станом на вечір 12 квітня у Франції зафіксовано 95 403 випадки коронавірусу (1 613 нових за добу); 14 393 людини померли (315 упродовж доби); 6 845 осіб перебувають в реанімації; 27 186 пацієнтів виписані з лікарень після одужання.

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Як повідомлялося, у Франції діє жорсткий режим карантину.Заборонені групові зібрання людей. Громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами. На кожний вихід треба заповнювати спеціальну паперову форму або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більше чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

До контролю епідеміологічної ситуації Міністерство внутрішніх справ мобілізувало 160 тис. поліцейських і жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучається армія.

Станом на ранок 13 квітня, загальна кількість випадків зараження у світі становила 1 851 531, з яких 114 290 осіб померли, понад 430 тисяч - одужали.

Фото: AA

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