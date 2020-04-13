У Південній Кореї виявили 38 антитіл, які нейтралізують коронавірус

Південнокорейські дослідники змогли визначити 38 антитіл, які здатні нейтралізувати коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї.

Як зазначається, антитіла були виділені з крові пацієнтів з COVID-19 в ході дослідження в лабораторіях Національного інституту охорони здоров'я та фармацевтичної компанії Celltrion.

"Всі отримані зразки, зокрема 14 з них, володіють сильними, нейтралізуючими коронавірус властивостями", - йдеться в повідомленні.

Їх позитивні властивості можуть бути використані для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Найближчим часом учені планують провести низку поглиблених тестів для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл. Експерименти збираються провести і на лабораторних тваринах.

За даними сайту Worldometer, станом на 13 квітня, загальна кількість заражених у світі становила 1 857 670 осіб, з яких 114 393 - померли, понад 428 тисяч - одужали.