Сполучені Штати модернізували свою ядерну зброю у Німеччині - ЗМІ

Сполучені Штати модернізували свою ядерну зброю у Німеччині - ЗМІ

Укрінформ
США встановили нове програмне забезпечення на свої ядерні бомби, розташовані на території Німеччини.

Про це повідомляє німецький журнал Spiegel.

«США модернізували свою ядерну зброю, розміщену в Німеччині», - йдеться у статті.

Таємна операція відбулася ще восени 2019 року, але відомо про це стало лише зараз.

Важкий транспортний літак C-17 Globemaster Військово-повітряних сил США на два дні вивозив з авіабази Бюхель в землі Рейнланд-Пфальц близько 20 ядерних боєголовок типу В-61 в Сполучені Штати, де на них встановили нове програмне забезпечення. Потім заряди було доставлено назад.

«На 48 годин Німеччина стала зоною, вільною від ядерної зброї», - пише автор публікації.

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Федеральний уряд був поінформований урядом США безпосередньо перед початком операції, сили Бундесверу мали бути готові на випадок, якщо під час транспортування або завантаження щось пішло б не так.

Атомні бомби в Бюхелі є частиною ядерного стримування НАТО. Офіційно ані німецька, ані американська сторона не підтверджують їх існування.

Фото: Spiegel

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