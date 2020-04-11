Коронавірус у Польщі: понад шість тисяч випадків, 208 смертей

Станом на 11 квітня у Польщі заразилися коронавірусом 6356 осіб, з яких 208 осіб померли, а 375 вилікувалися.

Про це інформує у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загалом, кількість заражених осіб становить 6356 осіб, з них 208 осіб померли. Усі випадки є позитивними, зокрема й у померлих осіб”,- йдеться в повідомленні МОЗ Польщі.

Зазначається, що у лікарнях країни перебуває майже 2,5 тис. заражених коронавірусом, на карантині – понад 166 тис., під епідеміологічним наглядом – понад 31 тис., а вилікувалися 375 осіб.

Станом на сьогодні у країні проведено близько 125 тис. тестів на виявлення коронавірусу. При цьому 4,7 тис. тестів проведено у військових лабораторіях.

За останню добу польська поліція перевірила стан дотримання режиму карантину понад 133 тис. осіб і виявлено 290 випадків його порушення.

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Міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський в суботу повідомив, що країна усе ще перебуває на етапі зростання кількості заражень. Він зазначив, що Польщі усе ще загрожує “італійський сценарій”. Багато залежатиме, у тому числі, і від дотримання громадянами усіх введених обмежень під час великодніх свят.

За словами міністра, у Польщі є 10 тис. ліжкомісць, які готові прийняти пацієнтів, а також 1,6 тис. апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, Польща закупила ще 1 тис. таких апаратів й очікує на їх доставку.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.