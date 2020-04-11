У Британії від коронавірусу померли майже 10 тисяч осіб

Кількість летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу у Великій Британії зросла до 9 875 після того, як протягом доби померли ще 917 жертв хвороби Covid-19.

Про це інформує Itv.

"Загалом 9 875 пацієнтів померли у лікарнях унаслідок пандемії коронавірусу у Великій Британії станом на 5-ту годину вечора п'ятниці", - йдеться у повідомленні.

Департамент охорони здоров'я Британії повідомив, що станом на 9-ту ранку у Великій Британії було здійснено 334 974 тестувань на коронавірус, у тому числі 18 091 тестів здійснили у п’ятницю.

За підсумками тестувань у 78 991 людини діагностували Covid-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.