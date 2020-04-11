В Іспанії третій день знижується смертність від коронавірусу
Про це пише El Pais.
"Смертність внаслідок коронавірусу демонструє стійку тенденцію до зниження й протягом доби становила 510 осіб", - йдеться у повідомленні.
Днем антирекорду з 950 смертельними випадками в Іспанії, було 2 квітня, з того часу кількість летальних випадків постійно зменшується й вже скоротилася майже вдвічі.
Згідно з даними іспанського міністерства охорони здоров’я, з моменту початку кризи 16 353 людини втратили життя.
Кількість підтверджених випадків коронавірусу в Іспанії з початку епідемії досягла 161 852.
Найбільше летальних випадків - 6 084, зареєстровано у Мадриді. На другому місці – Каталонія, де зафіксовано 3 311 смертей внаслідок коронавірусу.
Із початку епідемії в Іспанії одужали вже 59 109 хворих.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.
Фото: JUANJO MARTIN/EFE