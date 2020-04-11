У світі зафіксували понад 1,7 мільйона випадків коронавірусу, найбільше - у США

Станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомляє сайт Worldometer.

Згідно з даними ресурсу, 102 755 людей померли внаслідок пандемії COVID-19. Одужали - 376 548 осіб.

Найбільш постраждалою країною залишаються США із 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.

На другому місці за кількістю хворих Іспанія -158 273 пацієнти, 16 081 з яких померли внаслідок захворювання.

Італія - третя країна за кількістю підтверджених випадків коронавірусу - 147 577, при цьому число померлих в країні вище за сумні показники Іспанії та США й становить 18 849 осіб.

До четвірки найбільш постраждалих країн входить також Франція, де нараховується 124 869 підтверджених випадків хвороби COVID-19 та 13 197 смертей.

Фото: АА