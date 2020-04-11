У Росії коронавірусом заразилися вже понад 13,5 тисячі осіб

За добу в РФ зареєстрували 1666 нових випадків коронавірусу; таким чином, загальна кількість хворих зросла до 13 549 осіб.

Такі дані станом на ранок 11 квітня, оприлюднені на порталі стопкоронавірус.рф.

Крім того, за даними порталу, в окупованому Росією Севастополі зафіксовано один новий випадок коронавірусу. Загалом на окупованому РФ півострові, включаючи Севастополь, виявлено 35 хворих COVID-19.

Найбільшу кількість нових випадків зафіксовано у Москві - 1030. Нові хворі фіксувалися в 48 регіонах. Так, у Московській області зафіксовано 152 нові випадки, у Санкт-Петербурзі - 80.

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За останню добу в Росії зафіксовано 12 летальних випадків. За весь період - 106. 250 пацієнтів виписані, з цього числа 149 осіб виписані в Москві, 31 - в Санкт-Петербурзі. За весь період по Росії виписано після одужання - 1036.

Станом на ранок 11 квітня кількість інфікованих коронавірусом у світі наблизилася до 1,7 мільйона осіб. З них 102 800 померли, більш як 377 тисяч одужали.