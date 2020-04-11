У Білорусі сумніваються в ефективності російських тестів

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей не знає, що мав на увазі прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коли говорив про надання Москвою допомоги Білорусі у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє TUT.BY .

"Нам би самим хотілося зрозуміти, про яку допомогу йде мова", - заявив білоруський міністр в інтерв'ю виданню.

Макей повідомив, що 10 тисяч безкоштовних тестів, отриманих з РФ, його країна витратила на перевірку транзитних пасажирів, далекобійників та будівельників АЕС із Росії.

"Може, допомога (від росіян - ред.) в тому, що несподівано закрили кордони, поставивши нас у таке становище? Я досі згадую з жахом, як на початковому етапі ми отримували інформацію про те, що наших громадян, які мали квитки на літаки від російських туроператорів, просто викидали з літаків", - додав Макей.

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Міністр також зазначив, що переговори щодо купівлі 30 тисячі тестів у РФ затягуються.

Окрім того, Макей висловив сумнів в ефективності тестів, вироблених у РФ, оскільки напередодні білоруський лікар Денис Проценко повідомив про ймовірність виявлення коронавірусу за допомогою російських тестів на рівні 60%.

Як повідомлялося, у Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1981 випадок коронавірусу, при цьому тільки за останні 24 години кількість хворих зросла на 495 осіб.

При цьому 9 квітня прессекретар президента РФ Пєсков заявив, що Росія надає допомогу Білорусі у боротьбі з коронавірусною інфекцією. Водночас подробиць він не надав.