У Білорусі виявили ще близько 500 випадків коронавірусу за добу
Укрінформ
У Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1981 випадок коронавірусу, при цьому тільки за останні 24 години кількість хворих зросла на 495 осіб.
Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.
«У Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1981 випадок коронавірусу, 169 осіб одужали», - йдеться у повідомленні.
Таким чином, приріст за добу становить 495 осіб, що є новим рекордом для країни.
Загалом у Білорусі вже померло від коронавірусу 19 осіб.
Повідомляється, що за останні 11 днів кількість пацієнтів з коронавірусом зросла більше ніж у 10 разів.
Згідно з даними Wordometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, зокрема 96 788 смертей від ускладнень і 362 409 випадків одужання.