У Білорусі виявили ще близько 500 випадків коронавірусу за добу

У Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1981 випадок коронавірусу, при цьому тільки за останні 24 години кількість хворих зросла на 495 осіб.

Про це повідомляє TUT.by з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

«У Білорусі з початку спалаху зафіксовано 1981 випадок коронавірусу, 169 осіб одужали», - йдеться у повідомленні.

Таким чином, приріст за добу становить 495 осіб, що є новим рекордом для країни.

Загалом у Білорусі вже померло від коронавірусу 19 осіб.

Повідомляється, що за останні 11 днів кількість пацієнтів з коронавірусом зросла більше ніж у 10 разів.

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Згідно з даними Wordometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, зокрема 96 788 смертей від ускладнень і 362 409 випадків одужання.