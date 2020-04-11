Трамп має намір запровадити санкції проти країн, що не вивозять своїх громадян із США

Президент Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким можуть бути запроваджені візові санкції проти країн, що не здійснюють або затримують процес повернення своїх громадян із США на тлі пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

"Країни, які заперечують або необґрунтовано затримують прийняття своїх громадян, підданих, громадян або резидентів з США під час тривалої пандемії, спричиненої коронавірусом, створюють неприйнятні ризики для здоров'я американців. США повинні бути спроможні здійснювати репатріацію іноземних громадян, які порушують законодавство США", - йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, інформацію про подібні порушення повинен повідомляти держсекретареві США голова міністерства внутрішньої безпеки США.

Державний департамент протягом семи днів має приймати рішення про запровадження обмежень щодо країн-порушників.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. Найбільш постраждалою країною залишаються США із 502 876 підтвердженими випадками захворювання та 18 747 летальними випадками.

Фото: The White House