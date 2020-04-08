Трамп очікує спаду Covid-19 у США наступного тижня
З такою заявою Трамп виступив під час спеціального брифінгу в Білому домі, передає власний кореспондент Укрінформу.
"Наступного тижня - сподіваємось, що це займе не набагато більше часу - все почне йти у зворотному напрямку", - зазначив американський лідер, коментуючи динаміку захворюваності у країні.
Він підкреслив, що США зазнали потужних ударів, однак окремі регіони "впоралися неймовірно добре", і саме це посприяє перемозі над хворобою. У цьому зв'язку Трамп також згадав про активізацію допомоги військових у протистоянні Covid-19.
Водночас глава Білого дому зазначив, що ситуація є складною в усьому світі, та висловив підтримку британському прем'єр-міністру Борису Джонсону, який напередодні потрапив з коронавірусом до відділення інтенсивної терапії.
"Ми молимося за прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Він став нашим великим другом", - заявив Трамп.
Сполучені Штати продовжують лідирувати у світі за кількістю заражених коронавірусом. За останніми даними, інфіковано понад 398 тис. американців.
За останню добу зареєстровано найбільше від початку пандемії летальних випадків – 1736, їх кількість загалом сягнула 12 844. Водночас 21 849 хворих одужали.
Фото: The White House