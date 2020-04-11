Британія випередила Іран за кількістю випадків коронавірусу

Британія випередила Іран за кількістю випадків коронавірусу

Укрінформ
Унаслідок пандемії коронавірусу у Великій Британії захворіли 73 758 людей. В той же час в Ірані офіційно зафіксовано 68 192 випадки захворювання.

Про це свідчать дані сайту Worldometer.

У Великій Британії з 73 758 підтверджених випадків коронавірусу захворілих 8958 осіб померли, 344 особи одужали.

В Ірані з 68 192 випадків захворювання 4 232 людей померли, 35 465 одужали.

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За даними сайту Worldometer, станом на ранок 11 квітня у світі зафіксовано 1 700 378 підтверджених випадків коронавірусу. 102 755 осіб померли внаслідок пандемії COVID-19, 376 548 осіб одужали.

Фото: АА

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