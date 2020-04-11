Американці б'ють рекорди із закупівлі туалетного паперу – Walmart

Американські покупці лише за останній неповний тиждень закупили понад 330 млн рулонів туалетного паперу в мережі супермаркетів Walmart, що приблизно дорівнює по рулону на кожного жителя Сполучених Штатів.

Про це заявив у інтерв'ю американській телепрограмі Today у п'ятницю президент Walmart Дуг МакМіллон.

"Протягом останніх п'яти днів ми продали достатньо туалетного паперу для того, щоби забезпечити кожного американця по рулону. І це тільки за останні п'ять днів!" - наголосив керівник торговельної мережі.

Він закликав американців не скуповувати товари про запас, оскільки це створює дефіцит, а здійснювати регулярні покупки, наприклад, раз на тиждень.

МакМіллон також зазначив, що постачання до супермаркетів не припиняється, у тому числі санітайзерів й засобів дезінфекції, які також стали останнім часом дефіцитом.

МакМіллон підкреслив, що мережа супермаркетів, яку він очолює, продовжуватиме працювати для громадян у складний період, щоби забезпечити їх продуктами харчування, лікарськими засобами, предметами побуту та іншими речами.

Він також запевнив, що в магазинах підвищені заходи безпеки, у тому числі, щодо оснащення працівників масками, рукавичками й іншим захисним обладнанням тощо. Крім того, в магазинах скорочують одночасне перебування кількості покупців, щоби забезпечити вимоги соціального дистанціонування.

Як повідомляв Укрінформ, наразі США лідирують за кількістю заражених коронавірусом COVID-19. За останніми даними, в Америці зареєстровано 491,3 тис. інфікованих людей.