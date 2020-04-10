У Нідерландах на судні, з якого евакуювали інфікованого коронавірусом, виявили труп

У Роттердамі на судні, з якого днями евакуювали інфікованого коронавірусом, виявили мертвого чоловіка.

Про це повідомляє NOS.

“Мертвого чоловіка знайшли на судні у Валхавені, що у Роттердамі. Причина смерті з'ясовується. Позавчора з судна забрали чоловіка, в якого виявили коронавірус. Його доправили до лікарні”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 членів екіпажу судна наразі перебувають в ізоляції. Загалом на борту, що ходить під прапором Багамів, - 77 членів екіпажу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах станом на 10 квітня кількість хворих на COVID-19 становила 23 097, померло 2 511 людей.