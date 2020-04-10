У Південній Кореї майже у сотні людей повторно діагностували COVID-19

У Південній Кореї у 91 людини повторно діагностовано коронавірусне захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Yonhap.

"Понад 90 людей, які повністю вилікувалися від коронавірусу, знову отримали позитивний результат тесту на COVID-19", - йдеться у повідомленні.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань Південної Кореї, йдеться про 91 людину.

На думку експертів, ймовірно, йдеться не про повторне інфікування, а реактивування коронавірусу. Адже він може залишатися латентним у певних клітинах і повторно "атакувати" органи дихання людини.

Раніше стало відомо, що у Таїланді 38-річна жінка з провінції Чаяпхум вдруге інфікувалася новим коронавірусом після одужання.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.