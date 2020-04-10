Кількість випадків коронавірусу в Росії наближається до 12 тисяч

У РФ за добу зареєстровано 1 783 нових випадки коронавірусу; таким чином, загальна кількість хворих зросла до 11 883 осіб.

Такі дані оприлюднені на порталі стопкоронавірус.рф станом на ранок п'ятниці.

Крім того, за даними порталу, три нові випадки коронавірусу зафіксовано в Криму. Загалом на анексованому Росією півострові, включаючи Севастополь, виявлено 34 хворих на COVID-19.

З російських регіонів, як і раніше, найбільше нових випадків зареєстровано в Москві - 1124 за добу (загалом за весь час спостережень - 7 822), у Московській області - 182, в Республіці Комі - 58, в Санкт-Петербурзі - 35. Останніми днями щоденний приріст нових випадків COVID-19 становить в РФ 17-18%.

За минулу добу виписано 97 осіб, з них у Москві - 37. За весь період по Росії виписано з лікарень 788 пацієнтів.

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За добу в РФ померло 18 пацієнтів з коронавірусом, з них у Москві - 12. За весь період епідемії в Росії померло 94 особи.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 1 614 396 випадків коронавірусу, з них 96 788 летальних, 362 409 осіб одужали.