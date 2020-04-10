У Франції хворих з коронавірусом може бути близько 1,6 мільйона

У Франції, на відміну від офіційної статистики зафіксованих випадків зараження коронавірусом, реальна кількість інфікованих може сягати близько 1,6 млн осіб.

Такими є оприлюднені у четвер дані дослідження спілки терапевтів MG France, повідомляє BFM.TV.

«Близько 1,6 млн французів можуть бути інфікованими на цьому етапі новим коронавірусом», - заявили в MG France за результатами дослідження, проведеного серед практикуючих лікарів.

Дослідження проводилось методом екстраполяції, коли кількість у близько 56 тис. пацієнтів, офіційно виявлених з ознаками COVID-19 у період із 17 березня по 3 квітня, було накладено на масштаби усього населення країни.

Як повідомлялося, станом на 8 квітня у Франції офіційно зафіксовано 82 048 випадків інфікування COVID-19 (3 881 за добу); 10 869 людей померли (562 летальні випадки упродовж доби).

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est