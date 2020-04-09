Угорщина продовжила комендантську годину на невизначений термін
Про це повідомляє Budapest Business Journal.
"Угорський уряд вирішив продовжити дію комендантської години на невизначений термін", - повідомив Віктор Орбан.
"Ми встановили комендантську годину два тижні тому. Я знаю, це складно, через те, що це створює незручності для всіх нас, але термін закінчується найближчим часом, цієї суботи", - сказав Орбан.
Він додав, що уряд провів консультації з міськими головами, поліцією, епідеміологами та вченими, перш ніж прийняти рішення про продовження обмежень.
Орбан стверджує, що, грунтуючись на цих консультаціях, запроваджені урядом обмеження є успішними, поширення коронавірусу в Угорщині сповільнилося.
Згідно з новим рішенням уряду, мери міст отримають можливість самостійно впроваджувати більш суворі обмеження на Великодні святкові дні, якщо вони вважатимуть такі кроки необхідними.
Як повідомлялося, у світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, з них летальних - понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.