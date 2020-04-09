Угорщина продовжила комендантську годину на невизначений термін

Голова уряду Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд продовжив на невизначений термін дію карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу. Зокрема продовжено дії комендантської години.

Про це повідомляє Budapest Business Journal.

"Угорський уряд вирішив продовжити дію комендантської години на невизначений термін", - повідомив Віктор Орбан.

"Ми встановили комендантську годину два тижні тому. Я знаю, це складно, через те, що це створює незручності для всіх нас, але термін закінчується найближчим часом, цієї суботи", - сказав Орбан.

Він додав, що уряд провів консультації з міськими головами, поліцією, епідеміологами та вченими, перш ніж прийняти рішення про продовження обмежень.

Орбан стверджує, що, грунтуючись на цих консультаціях, запроваджені урядом обмеження є успішними, поширення коронавірусу в Угорщині сповільнилося.

Згідно з новим рішенням уряду, мери міст отримають можливість самостійно впроваджувати більш суворі обмеження на Великодні святкові дні, якщо вони вважатимуть такі кроки необхідними.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, з них летальних - понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.