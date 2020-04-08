Європа на карантині. Чи можливі послаблення?

Уряди більшості країн Європи не готові знімати обмеження, але працюють над варіантами

Епідемія продовжує набирати обертів в Європі та за океаном, тоді як тенденції її вщухання чітко простежуються лише в Азії. Станом на 8 квітня у світі зафіксовано більш як 1,42 млн випадків інфікування COVID-19, з них понад 81 тис. людей померли, понад 300 тис. одужали. За кількістю померлих шість країн випередили Китай. Це – США, Іспанія, Італія, Франція, Іран та Велика Британія.

У зв’язку з пандемією у багатьох країнах оголошено надзвичайний стан, закрито кордони для іноземних туристів, призупинено роботу шкіл, університетів, торговельних центрів, скасовано культурні та спортивні заходи, людей просять залишатися вдома. Комендантську годину введено в Грузії, Туреччині, Кенії, Йорданії, Індії, в окремих містах Франції, Єгипту та ін.

Значна більшість урядів не готові до послаблення карантину, одні налякані потребою кратного збільшення потужностей тестування, інші бояться наврочити другу, масштабнішу за наслідками, хвилю епідемії.

Водночас населення цих країн, особливо іудеї та християни залюбки зустрічали б весняні свята поза ізоляцією. Крім того, тижні карантину суттєво впливають на статки домогосподарств усіх без винятку країн. Кілька урядів наважилися «розрубати Гордіїв вузол», інші лише розмірковують, як це зробити. Обмеження зберігатимуться до Великодня. Які ж можна очікувати подальші сценарії перебігу карантину в різних країнах?

ІТАЛІЯ vs ІСПАНІЯ: обережне сподівання на краще

В Італії, яка очолює світовий топ-10 за кількістю летальних випадків (17127), чотири дні поспіль реєструють найнижчу кількість смертей від коронавірусу за добу від середини березня. Невже пік пройдено?

Ймовірно, під впливом стриманого оптимізму, уряд країни припускає, що «другий етап» закриття країни може розпочатися наступного місяця. «Я не хочу вказувати дати, але між тепер і 16 травня ми можемо мати додаткові позитивні дані, які дозволять відновити діяльність, а потім розпочати другу фазу», — заявив днями керівник італійського агентства цивільного захисту та координатор боротьби зі спалахом вірусу в країні Анжело Борреллі.

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В Іспанії після п‘яти діб зниження показник смертності знову пішов угору. Кількість померлих від коронавірусу за добу склала 743 особи проти 637 напередодні. З-понад 140 тис. інфікованих громадян країна вже недолічилася майже 10%.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес минулої суботи оприлюднив рішення уряду щодо продовження карантину ще на два тижні – до 26 квітня, але додав, що заборону на всі неістотні роботи, зокрема виробництво та будівництво, буде знято після Великодня. «Коли ми контролюватимемо криву (захворювання – ред.), ми перейдемо до звичного способу життя та відновлення національної економіки. Команда епідеміологів два тижні поспіль працює над планом відновлення економічної та соціальної діяльності», — додав він.

Водночас уряди обох країн, що найбільше постраждали від COVID-19, не наважуються публічно плекати хибні надії, хоча відчайдушно і сподіваються на краще.

ФРАНЦІЯ: чотири сценарії пом‘якшення і нові заборони

Напередодні ввечері Франція прогнозовано перетнула 100-тисячну межу захворювань на COVID-19 і за кількістю летальних випадків (10328) витіснила Німеччину з 4-го місця топ-10. Відділення інтенсивної терапії на сході країни і в столичному регіоні переповнені, санітарні потяги, військові літаки та гвинтокрили щодня евакуюють із цих зон ризику хворих до сусідніх країн та регіонів, де ще є вільні ліжка в реанімації.

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Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп днями заявив, що процес «скасування обмежень» не має прецедентів і був би «жахливо складним», додавши: його країна «мабуть, не прямує до скасування обмежень, яке було б абсолютним повсюди для всіх». Водночас, критична ситуація не завадила уряду роздумувати над сценаріями безпечного виходу з карантину. Коли його скасують – невідомо, але вочевидь, що Франція повернеться до нормального життя не за один день.

Загальний карантин у Франції діє з 17 березня. Наукова рада при президенті радила обмежити пересування громадян мінімум на шість тижнів, тобто до кінця квітня. Експерти поділяють думку, що послабити карантин Франція зможе лише тоді, коли знизиться кількість нових шпиталізацій та зникне дефіцит із місцями у відділеннях реанімації. Що, за оцінкою епідеміологів Інституту Пастера, може відбутися не раніше кінця квітня. Карантин потрібно зберігати, допоки населення не імунізоване, оскільки повне скасування карантинних обмежень відновить умови, що призвели до цієї епідемії, а, отже, буде нова хвиля, переконані фахівці.

Начальник головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон переконаний, що регулярного миття рук, тримання дистанції та інших «антивірусних» заходів потрібно буде дотримуватися ще кілька місяців після послаблення карантину. Відновлення масових заходів у найближчі місяці не варто очікувати.

А ось стратегію обіцяють представити в найближчі дні.

Втім, єдиної стратегії немає, існує лише кілька сценаріїв. Одним із варіантів зняття карантину у Франції називають вихід з нього за віковими групами: спочатку зняти обмеження з людей молодших за 65 років – з 15 квітня, а потім вже літніх людей. У такий спосіб люди, менш вразливі до коронавірусної інфекції, зможуть перехворіти, отримати імунітет і захистити тим самим інших.

Інші фахівці вважають більш надійним підходом зняття карантину, передусім, для людей, які перехворіли та отримали імунітет. Їх можна буде виявити тільки за допомогою масштабного серологічного тестування.

Наступний сценарій – скасування карантинних обмежень по регіонах. Це означає, що французькі регіони, які на той час будуть найбільш уражені епідемією, скасують карантин для своїх мешканців останніми.

Не виключається варіант поетапного скасування обмежень, зокрема, два тижні самоізоляції, а потім тиждень вільного пересування. Утім, усі науковці одностайні у тому, що будь-який з варіантів має супроводжуватися масштабним тестуванням населення.

Проте наявні потужності Франції (100 тис. тестів на добу) не дадуть змоги країні швидко провести ПЛР-тестування всіх громадян. Тому пропонується в першу чергу застосовувати масове тестування в установах закритого типу (лікарнях, в'язницях, будинках для людей похилого віку), де продовжують виявляти ланцюжок інфікування коронавірусом.

Украй важливо виявити людей, у крові яких присутні антитіла до коронавірусу, щоб зрозуміти – який відсоток населення перехворів і отримав імунітет. Щоб вгамувати поширення вірусу від людини до людини, потрібно, щоб мінімум у 50% населення з'явився імунітет до COVID-19, але при цьому вчені сумніваються у його стійкості й тривалості...

Та поки вчені напружено радяться, у Парижі вже заборонили бігати вдень.

НІМЕЧЧИНА: послаблення не на часі

Німеччина, четверта (107 500 випадків) за числом заражених у світі, де упродовж останніх днів зросла щоденна кількість підтверджених випадків коронавірусу та смертності (загалом – 2005), також почала готувати так звану «поступову відмову». Це, на думку відповідальних німецьких політиків, було б «прийнятним з точки зору політики охорони здоров’я». «Зараз важливим є те, що ми не перебуваємо у фазі пандемії, якщо ми можемо сказати людям, що заходи тепер можуть бути послаблені. Звичайно, ви можете готуватися до цього, але наразі важливо залишатися вдома», – заявив речник канцлерки Німеччини Анґели Меркель минулої п’ятниці.

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А вже цього тижня в уряді повідомили, що обмежувальні заходи через коронавірус триватимуть у Німеччині щонайменше до 19 квітня. Анґела Меркель заявила, що говорити про послаблення ще не на часі, до того ж воно не означатиме миттєвого повернення до нормального стану. Обмеження на пересування діятимуть до 19 квітня, а до того федеральний уряд розмірковуватиме над можливим послабленням, які запроваджуватиметься крок за кроком.

За словами Анґели Меркель, кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією потрібно знизити до межі, за якої можна бути впевненими в тому, що система охорони здоров'я не буде перевантажена.

З 10 квітня в країні діятиме двотижневий карантин для всіх, хто прибуває до Німеччини. Виняток становитимуть транзитні подорожні, медпрацівники, далекобійники. Ці заходи стосуватимуться переважно громадян і резидентів Німеччини або ЄС, адже Європейський Союз ще 17 березня ухвалив рішення закрити зовнішні кордони на 30 днів для необов'язкових поїздок громадян третіх держав. Також не відправлятимуть на карантин тих, хто доїжджає на роботу через кордон, прибував на нетривалий час у справах чи для обслуговування обладнання, а також транзитних подорожуючих, які прямують на батьківщину.

АВСТРІЯ: несподівана статистика наблизила пом‘якшення

В Австрії протягом останніх десяти днів спостерігається істотне зниження приросту хворих на COVID-19. У країні понад 12,6 тисячі людей заразилися коронавірусом, померли 243 осіб, ще 3463 – одужали.

За словами федерального міністра з питань соціального захисту та охорони здоров’я Рудольфа Аншобера, щоденний темп зростання кількості хворих становить всього 1,6%, тоді як у середині березня цей показник сягав близько 40−45%. «Якби так все тривало, то це була б катастрофа: за нашими підрахунками, гіпотетично, сьогодні могло б бути 2,7 млн хворих. Але нам вдалося згладити цю криву експоненціального зростання», – сказав він.

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Певно, оптимістична статистика вплинула на рішення федерального канцлера Австрії Себастьяна Курца анонсувати пом’якшення карантинних заходів. За його словами, воно почнеться після католицького і протестантського Великодня, тобто з 14 квітня. За словами Курца, при збереженні необхідних запобіжних заходів до роботи зможуть приступити невеликі магазини з площею до 400 кв.м, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продається будівельне та садове приладдя тощо. Це стане можливим лише за умови дотримання суворих гігієнічних норм.

А ось рішення щодо відкриття інших магазинів, торгових центрів та перукарень з 1 травня буде ухвалено наприкінці квітня. До цього ж терміну в Австрії діятимуть обмеження на пересування населення. Водночас, готелі та ресторани, школи будуть зачинені щонайменше до середини травня, всі масові заходи скасовано до кінця червня.

Нині мешканці Австрії можуть залишити оселі лише для пересування на роботу, для закупівлі продуктів, допомоги іншим людям або ж для індивідуальних занять спортом на свіжому повітрі.

ЧЕХІЯ: біг без масок і дозвіл на закордонні мандрівки

Чехія, на території якої підтверджено 4944 випадки зараження на коронавірус та 88 летальних випадків, розпочала поволі послаблювати обмеження, запроваджені у зв’язку із пандемією. Від четверга буде відновлено доступ до будівельних та велосипедних магазинів, а також до магазинів побутової техніки.

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Відучора бігати та пересуватися на велосипеді на відкритому повітрі у Чехії дозволяється без масок. Раніше чехів переконали у доцільності носити маски на вулиці. Усі торговельні точки, як нові, так і ті, що раніше отримали ліцензію, мають дотримуватися більш суворих гігієнічних норм, зокрема й стежити за дотриманням дистанції не менш як 2 м між покупцями, а також забезпечувати їх рукавичками та дезінфекторами.

Окрім цього з 14 квітня заплановано послаблення чинної заборони на виїзд із країни. Окрім торговців та представників інших професій, для яких вже й так зроблено виняток у забороні, полишити Чехію зможуть й інші категорії людей, спроможні довести, що подорож – важлива через робочі або особисті причини. Вони проходитимуть медичний огляд та карантин після повернення.

ДАНІЯ: перша серед перших

Ця скандинавська країна, яка однією з перших припинила свою економічну активність і зачинила кордони, минулого тижня знову стала першою, де уряд запровадив графік щодо скасування обмежень. У Данії виявлено понад 5 тис. заражень корона вірусом, що спричинили 203 смерті. «Ми оголошуємо про перший обережний етап відкриття Данії. Це вимагає стабільних показників та відповідальної поведінки», – заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен, анонсуючи поступове пом’якшення карантину. За її словами, якщо данці наступні два тижні – після Великодня – зберігатимуть соціальну дистанцію і якщо статистичні цифри лишатимуться стабільними та даватимуть підстави для послаблення обмежень, тоді уряд почне поступове та контрольоване поновлення суспільного життя.

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Зокрема, він має намір відкрити дитсадки і початкові школи вже з 15 квітня. Решта школярів зможуть повернутися в класи з 10 травня. Окрім цього, повільно відновиться проведення найбільш термінових медичних операцій, відкладених через пандемію коронавірусу. У той же час бари, ресторани, дискотеки, перукарні, масажні салони і торговельні центри поки залишаться закритими. Мешканці Данії й надалі працюватимуть із дому, а кінотеатри, перукарні та основні торговельні центри залишатимуться закритими до 10 травня. Крім того, жителям королівства як і раніше заборонено збиратися групами більше 10 осіб.

Що ж до заходів із великою кількістю учасників, на кшталт фестивалів, то їх проведення заборонене до серпня. Так само не передбачено поки жодних послаблень на міжнародні подорожі, адже кордони Данії залишатимуться закритими.

«Повсякденне життя у жодному випадку не повернеться в колишнє русло. Ми проживемо ще багато місяців із великою кількістю обмежень, — підкреслила Фредеріксен, але, наголосила, – Якщо упродовж Великодня ми побачимо, що справи йдуть погано..., то не послаблюватимемо обмежень після свят».

НОРВЕГІЯ: за два тижні – гайда в гори

Уряд Норвегії також висловився за пом’якшення обмежень, запроваджених в країні у зв’язку з пандемією. «Норвегія поступово послаблюватиме карантин із 20 квітня, хоча більшість заходів щодо протидії поширенню коронавірусу залишаться в силі», – заявила прем’єрка країни Ерна Солберг.

Згідно з планами уряду, дитячі садки почнуть працювати з 20 квітня, початкові та середні школи – з 27 квітня. Також із цього дня університети, коледжі та професійно-технічні училища будуть частково відкриті для студентів. Норвежці зможуть ходити в гори з 20 квітня.

З 27 квітня заклади сфери послуг, що передбачають контакт між клієнтами та працівниками, такі як перукарні чи салони краси, можуть знову відкритися, якщо вони відповідатимуть вимогам з протиінфекційної безпеки.

Великі спортивні та культурні заходи, зокрема фестивалі, заборонені до 15 червня. Також до цього часу в країні не працюватимуть бари, ресторани, кінотеатри, концертні зали.

ШВЕЦІЯ: «дивакувата» країна з ліберальною формою карантину

Швеція помітно відрізняється не лише від скандинавських, а й від інших країн. Там вже 7,7 тисячі інфікованих коронавірусом та 591 смерть від COVID-19, але уряд досі не вводив карантин. У країні діють незначні обмежувальні заходи. Так у кафе та ресторанах відвідувачів продовжують обслуговувати, але лише за умови дотримання закладами харчування «достатньої» дистанції між столиками. Це ж стосується й інших соціальних закладів, зокрема, муніципальних бібліотек, які й сьогодні не втратили попит на відвідуваннях. Там можна не лише почитати, скористатися швидкісним Інтернетом, а ще смачно, недорого поїсти, а студентам – виконати групові завдання. При цьому вас ввічливо попросять тримати дистанцію у черзі та запропонують дезінфектор для рук. Бібліотеки відвідують і люди літнього віку. Пенсіонери так само, як і раніше, ходять сюди спілкуватися, читати газети та грати в шахи. Поменшало лише родин із немовлятами.

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Попри те, що бари, кафе та ресторани працюють, людей там майже не поменшало. Університети зачинено. А от басейни, спортивні зали та майданчики, а також СПА-комплекси працюють, як раніше. Церкви відкриті й віряни самі вирішують, яких заходів безпеки вони готові дотримуватися. Багато шведів працюють удома, але це не вимога, а багатолітня опція – поєднувати роботу та можливість проводити час з родиною та дітьми.

Громадський транспорт виконує притаманну йому функцію, але передні двері не відчиняються, заборонена для наближення до водія зона обмежена маркованою стрічкою за 1,5 метра.

Позиція уряду чітко артикульована громадянам: ми контролюємо ситуацію, за статистикою виглядаємо впевнено, масштаби загрози не дісталися прогнозованих очікувань, медичні заклади готові до спалаху. Якщо він станеться, будуть запроваджені нові обмеження.

У загальній стратегії обережності спрацьовує ментальний принцип – шведський індивідуалізм та національна особливість: тримати дистанцію не менше 1-го метра.

Навіть без рекомендацій влади і фахівців, рішення щодо того чи іншого вибору ухвалюються особисто. Хтось самоізолювався ще до кризи, усвідомлюючи, що знаходиться у групі ризику, інші скасували великодневі зустрічі у родинному колі, аби не наражати на небезпеку старших. Громадяни Швеції уважно і серйозно ставляться до рекомендацій, читають новини вітчизняного МОЗ і приймають власні виважені рішення.

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Утім, чи не видається подеколи бажане за дійсне? Реагуючи на плани деяких урядів, Всесвітня організація охорони здоров'я вустами її офіційного представника Крістіана Ліндмаєра застерегла: надто швидке пом’якшення обмежувальних заходів, введених для боротьби з коронавірусом, може призвести до повернення на попередній рівень захворювання. До того ж, ВООЗ не має загальних рекомендацій щодо того, як саме пом’якшувати карантин і за яких умов.

Роман Сущенко