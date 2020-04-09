Кількість людей за межею бідності може зрости на пів мільярда через пандемію

Економічні наслідки пандемії коронавірусу можуть збільшити кількість людей у світі, які проживають за межею бідності, в середньому на 500 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Bloomberg.

"За найгіршого сценарію - зниження прибутків на 20% кількість людей, які живуть за межею бідності, може зрости з 434 до 611 мільйонів", - йдеться у звіті благодійної групи Oxfam.

Такий сценарій наразі дуже ймовірний, якщо тільки країни не вживатимуть заходів, щоб зменшити удар по світовій економіці.

Як зазначається, ймовірна економічна криза у світі може нівелювати всі здобутки у боротьбі з бідністю протягом останніх 20-ти років.

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Автори доповіді закликають уряди держав світу, а також міжнародні фінансові організації втрутитися у ситуацію та збільшити розмір допомоги для найбідніших країн.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, згідно з даними Worldmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли.