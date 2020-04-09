Кількість людей за межею бідності може зрости на пів мільярда через пандемію

Кількість людей за межею бідності може зрости на пів мільярда через пандемію

Укрінформ
Економічні наслідки пандемії коронавірусу можуть збільшити кількість людей у світі, які проживають за межею бідності, в середньому на 500 мільйонів осіб.

Про це повідомляє Bloomberg.

"За найгіршого сценарію - зниження прибутків на 20% кількість людей, які живуть за межею бідності, може зрости з 434 до 611 мільйонів", - йдеться у звіті благодійної групи Oxfam.

Такий сценарій наразі дуже ймовірний, якщо тільки країни не вживатимуть заходів, щоб зменшити удар по світовій економіці.

Як зазначається, ймовірна економічна криза у світі може нівелювати всі здобутки у боротьбі з бідністю протягом останніх 20-ти років.

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Автори доповіді закликають уряди держав світу, а також міжнародні фінансові організації втрутитися у ситуацію та збільшити розмір допомоги для найбідніших країн.

Як повідомлялося, станом на ранок 9 квітня, згідно з даними Worldmeter, у світі на коронавірус захворіли понад 1, 5 млн людей. З них 330 589 одужали, а 88 502 — померли.

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