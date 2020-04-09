До кінця травня в Росії може бути мільйон інфікованих COVID-19 - ЗМІ

При 10 тисячах випадків зараження COVID-19 система охорони здоров'я РФ уже має серйозні проблеми. Найближчим часом кількість заражених може сягнути 1 млн осіб. Тоді Росії загрожуватиме величезний дефіцит фахівців і різноманітних медичних засобів.

Про це йдеться в матеріалі «Ведомостей», присвяченому аналізу готовності РФ до пандемії.

Зокрема, розрахунок доцента МДУ Михайла Тамма на основі моделі Базельського університету (базується на європейських статданих) свідчить, що при збереженні нинішніх тенденцій в масштабах всієї Росії кількість заражених (включно з численними невиявленими випадками) може сягнути 1 млн осіб вже до кінця травня.

Аналізуючи готовність російської системи охорони здоров'я, яка має проблеми вже зараз, видання робить висновок, що в перспективі Росії «загрожуватиме дефіцит буквально всього: медиків, засобів захисту, ліжок у лікарнях, апаратів ШВЛ, тестів, ліків».

Наголошується, що ці проблеми закладені «оптимізацією» інфекційної медицини в ході реформи охорони здоров'я і реалізацією «травневих указів» президента РФ Володимира Путіна. Зокрема, МОЗ скоротило середній і молодший медперсонал заради підвищення одного з параметрів указів - середньої зарплатні в охороні здоров'я. За даними Росстату, з 2013 по 2019 рік молодших медпрацівників скоротили в 2,6 раза, до 265 тисяч осіб, середній персонал - на 9,3%, до 1,314 млн осіб, лікарів - на 2%, до 704 тисяч осіб. Інфекціоністів стало менше на 10% на 2011 рік - наразі в Росії їх всього близько 7 тисяч. За 30 років в 2,4 раза скоротилася кількість ліжок інфекційного профілю - зі 140 тисяч в 1990 році до 59 тисяч. Уже на старті епідемії це призводить до дефіциту медиків і складних умов їх праці.

Проблеми із засобами захисту повсюди, навіть в Москві медперсоналу деяких лікарень рекомендують шити свої пов'язки. Дефіцит масок і протичумних костюмів змушує медперсонал використовувати сурогати або нехтувати захистом, і це одна з найбільших загроз.

Схожа ситуація з ліками і з апаратами штучної вентиляції легень: на ринку дефіцит, власне повноцінне виробництво не налагоджене, а в світі вони потрібні всім. За даними Міністерства охорони здоров'я РФ на кінець 2018 року, в Росії не більше ніж 47 106 апаратів ШВЛ, з них 33 974 - у відділеннях реанімації. При цьому їх середній вік і стан невідомі.

Нормативи запасів ШВЛ, ліжок, засобів захисту і ліків у Росії розраховані на випадок пандемії грипу: хворіє 10% населення, з них 10% необхідна госпіталізація, в тому числі 1,2% - апарати ШВЛ. Але коронавірус небезпечніший від грипу: заразитися можуть 30-40% популяції, за статистикою ВООЗ, госпіталізації потребують 20% хворих, у 5% хвороба має тяжку форму і 1-2% потрібні ШВЛ.

Видання зазначає, що представники російського МОЗ і Росспоживнагляду на запити не відповіли.

За добу на ранок 9 квітня у 49 регіонах Росії були зареєстровані 1 456 нових випадків COVID-19. Таким чином, загальна кількість хворих зросла до 10 100 осіб у 80 регіонах.