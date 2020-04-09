В Іраку керівник розвідки очолив уряд
Про це повідомляє dpa з посиланням на іракські ЗМІ.
«Іракське державне інформаційне агентство INA повідомило, що президент Бархам Саліх доручив Аль-Каземі сформувати новий уряд», - йдеться у повідомленні.
Пізніше в четвер Аль-Каземі пообіцяв створити уряд, який, за його словами, "реалізує амбіції іракців".
Відповідно до іракської конституції, у нього є місяць для формування уряду та представлення запропонованого списку кандидатів на міністерські посади на розгляд парламенту.
Аль-Каземі був главою розвідки Іраку з 2016 року. Його призначення на прем'єрську посаду відбулося незабаром після того, як колишній прем'єр-міністр Аднан Зурфі не зміг сформувати уряд.
Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.
Тодішній голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.