В Іраку керівник розвідки очолив уряд

Керівник розвідувальної служби Іраку Мустафа аль-Каземі в четвер був призначений новим прем'єр-міністром країни після багатомісячної політичної кризи та спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє dpa з посиланням на іракські ЗМІ.

«Іракське державне інформаційне агентство INA повідомило, що президент Бархам Саліх доручив Аль-Каземі сформувати новий уряд», - йдеться у повідомленні.

Пізніше в четвер Аль-Каземі пообіцяв створити уряд, який, за його словами, "реалізує амбіції іракців".

Відповідно до іракської конституції, у нього є місяць для формування уряду та представлення запропонованого списку кандидатів на міністерські посади на розгляд парламенту.

Аль-Каземі був главою розвідки Іраку з 2016 року. Його призначення на прем'єрську посаду відбулося незабаром після того, як колишній прем'єр-міністр Аднан Зурфі не зміг сформувати уряд.

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Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.

Тодішній голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.