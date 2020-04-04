Канада відкликала більшість своїх військових з Іраку

На тлі глобального поширення Covid-19 Канада суттєво скоротила свій військовий контингент в Іраку.

Про це з посиланням на власні джерела в оборонних колах повідомляє CBC News.

“Значна кількість канадських військових інструкторів була переведена з Іраку до Кувейту, оскільки федеральний уряд тимчасово скорочує закордонні операції, реагуючи на пандемію”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що основним фактором, що зумовив це рішення, стало зменшення внаслідок спалаху Covid-19 кількості іракських військових, які потребують тренування.

Утім, передислокація канадських військових до Кувейту є тимчасовою, їх поки що не повертатимуть на батьківщину.

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Раніше в Іраку перебували близько 500 військових інструкторів з Канади, однак їх скільки залишилося після передислокації, не уточнюється.

Як повідомлялося, Канада суттєво скоротила свій військовий контингент в Україні у рамках операції UNIFIER. Замість 200 інструкторів після планової ротації прибуде лише 60.