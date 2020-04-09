У Франції за добу від коронавірусу померли понад пів тисячі осіб

У французьких лікарнях від коронавірусу та викликаних ним ускладнень за останню добу померла 541 особа, загальна кількість летальних випадків у країні з 1 березня становить 7632.

Про це в ефірі BFM-TV повідомив генеральний директор управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон

«541 особа померла від коронавірусу в лікарнях за останні 24 години, загальна кількість від початку пандемії COVID-19 становить 7632 особи», - сказав він.

За його словами, абсолютним рекордом країни з початку пандемії стала добова кількість пацієнтів, що потрапили до відділень інтенсивної терапії. «748 серйозних випадків є абсолютним рекордом у Франції, які потребують проведення важкої інтенсивної терапії», зазначив Соломон.

Найбільше смертей зафіксовано у Паризькому регіоні. Згідно з інформацією регіонального управління агентство охорони здоров'я, за добу тут пішли з життя 228 людей, при цьому за попередню добу померли 240 осіб.

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Раніше повідомлялося, що у Франції зафіксовано 82 048 випадків інфікування COVID-19 (3 881 за добу); 10 869 осіб померли.

У світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, з них летальних - понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est