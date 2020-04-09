Кількість заражених коронавірусом у Росії перевищила 10 тисяч
Такі оновлені дані на ранок четверга представляє портал стопкоронавірус.рф.
Крім того, за даними порталу, три нових випадки коронавірусу зафіксовано в Криму. Всього на анексованому Росією півострові, включаючи Севастополь, виявлено 31 інфікованого COVID-19.
У Росії найбільше нових випадків інфікованих припадає на Москву - 857, на Московську область - 199, на Санкт-Петербург - 44.
За минулу добу від хвороби померли 13 осіб - семеро у Москві, троє в Підмосков'ї, двоє в Санкт-Петербурзі і один у Пермському краї. За весь період з початку розповсюдження COVID-19 у Росії померли 76 осіб.
Загалом у країні проведено понад мільйон тестів на виявлення коронавірусу.
Всього в світі станом на ранок четверга, 9 квітня, підтверджено понад 1,5 мільйона випадків коронавірусу, з них летальних - понад 88 тисяч. Одужали понад 330 тисяч осіб.