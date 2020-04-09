У США показали, як COVID-19 "атакує" легені

Про це повідомляє Sky News.

«Американські дослідники вперше використали віртуальну реальність для того, аби показати, як коронавірус атакує легені й вбиває людей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Sky News, університетські спеціалісти зробили анімацію на основі отриманих даних від першого пацієнта, який потрапив до них з коронавірусом у середині березня.

За словами доктора Кіта Мортмана, на кадрах чітко видно, що COVID-19 завдає шкоди не тільки якійсь окремій частині легень, а поширюється по всіх них.

Зазвичай кисень потрапляє через трахею до легень, звідки починається процес його транспортування кров'ю до серця й по всьому тілу. При коронавірусі хвороба зупиняє прохід кисню до самих легень, що призводить до ефекту доміно для решти людського тіла. Саме тому люди з важкою формою хвороби потребують підключення до апарату штучної вентиляції легень, адже самостійно не можуть наповнювати легені киснем.

Як повідомлялося, у світі на коронавірус захворіли вже 1, 5 млн людей. З них 330 589 пацієнтів одужали, а 88 502 — померли.