Німеччина цього тижня очікує 40 мільйонів масок із Китаю

Німеччина налагодила «повітряний міст», який дозволяє щодня доставляти з Китаю засоби захисту від коронавірусу.

Про деталі повідомив речник МОЗ Німеччини Ганно Каутц, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми співпрацюємо з компанією Lufthansa, щоб забезпечити ланцюжок постачань, завдяки чому ми могли б щодня здійснювати польоти до Шанхая», - зазначив Каутц.

За його словами, цього тижня має бути завезено 40 мільйонів захисних масок - стільки, скільки за два попередніх тижні. Каутц також запевнив, що якість захисних засобів перевіряється на місці.

Окрім Lufthansa, до перевезення медичних вантажів залучать авіацію Люфтваффе - через підрядну компанію. У разі потреби використовується вантажоперевізник «Антонов». Зокрема, він здійснить низку рейсів між 23 та 28 квітня.

Як повідомлялося, днями канцлер ФРН Ангела Меркель телефоном обговорила з головою КНР Сі Цзіньпіном співробітництво задля подолання пандемії. Окрім того, відбулася телефонна розмова між главами міністерств закордонних справ ФРН і КНР.