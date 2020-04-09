Карантин по-австрійськи: супермаркети роздають покупцям маски

Після запровадження в Австрії норми, яка зобов'язує заходити до супермаркетів у масках, деякі торговельні мережі почали роздавати їх покупцям безкоштовно.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Від 6 квітня набула чинності постанова МОЗ Австрії, яка зобов'язує носити маски в усіх великих супермаркетах (площею понад 400 кв. м), а також в аптеках.

Перед запровадженням цього правила в уряді країни заявляли, що мережі супермаркетів мають безкоштовно видавати маски. Але роблять так не всі. У магазинах групи Rewe (Billa, Merkur, Penny, Bipa, Adeg) повідомили, що продаватимуть маски за 1 євро. А от у супермаркетах мереж Spar, Hofer та Lidl їх видають при вході безкоштовно. Щоправда, часто до кінця робочого дня масок не вистачає.

Утім, згадана постанова передбачає, що маска може бути й саморобною. Дозволяється навіть просто закривати рот і ніс шарфом чи хусткою.

Окрім того, на входах до супермаркетів мають бути розміщені дозатори з дезінфекційними засобами для рук. Деякі магазини видають покупцям одноразові рукавички.

В австрійських супермаркетах роздають маски / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Продавці також зобов’язані носити маски та рукавички, а перед касами встановлені захисні екрани з оргскла.

До того ж в Австрії у супермаркети та аптеки відвідувачі мають допускатися одночасно в такій кількості, щоб у приміщенні була можливість зберігати дистанцію між ними щонайменше в 1 метр. Крім того, у зоні кас на підлозі нанесено спеціальну розмітку, яка теж указує таку відстань.