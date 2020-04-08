Державний секретар МЗС Канади заразилася коронавірусом

У державного секретаря МЗС Канади Марти Морган діагностували COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Тwitter написав міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань.

“Мені повідомили, що мій держсекретар Марта Морган отримала позитивний тест на COVID-19. Вона - безцінний член команди нашого МЗС і я певен, що всі співробітники приєднаються до мене у побажанні їй повного та швидкого одужання та вже з нетерпінням очікують на її повернення”, - зазначив Шампань.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, уже кілька канадських міністрів та депутатів самоізолювалися через підозру на новий коронавірус, однак Морган - найбільш високопоставлений державний службовець, діагноз якого підтвердився.

Станом на ранок середи на території Канади було виявлено майже 18 тис. випадків інфікування COVID-19. Померли 380 людей.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 453 247 випадків COVID-19, зокрема 83 588 летальних, 309 807 осіб одужали.