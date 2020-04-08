Понад тисячу бельгійців підключили до апаратів ШВЛ

За останні 24 години кількість людей у Бельгії, які потрапили до лікарень з діагнозом COVID-19, була меншою за кількість людей, які були виписані після одужання.

Про це повідомляє бельгійське видання VRT.

«За добу госпіталізовано 487 нових пацієнтів, водночас 524 людини були виписані з лікарень», - йдеться у публікації.

Як зазначається, така ситуація була й на початку минулого тижня, що дає лікарям обережну надію на проходження піку епідемії.

Згідно з повідомленням, загальна кількість людей з діагнозом COVID-19 у бельгійських лікарнях становить 5688, з них 1276 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 1008 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

За статистикою, протягом минулих 24 годин у країні підтверджено 1209 нових випадків COVID-19, а загальна кількість інфікованих у Бельгії становить 23 403 з початку пандемії.

За добу від коронавірусу померли 205 людей, що довело загальну кількість жертв COVID-19 в Королівстві до 2240.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.