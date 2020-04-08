У Польщі коронавірусом заразилося вже 5 тисяч осіб

Станом на 8 квітня кількість заражених коронавірусом у Польщі становить 5 тисяч, з них 136 людей померло, а 191 особа вилікувалася.

Про це повідомляє у Twitter міністерство охорони здоров’я Польщі.

“Загальна кількість заражених коронавірусом становить 5 тис. осіб, 136 людей померло”, - йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, на сьогодні у тяжкому стані перебуває 160 осіб, яких підключено до апаратів штучної вентиляції легенів.

У польських лікарнях перебуває понад 2,4 тис. осіб з коронавірусом, на карантині перебуває понад 153 тис. людей, а під санітарно-епідеміологічним наглядом – понад 33 тис.

За минулу добу польська поліція перевірила дотримання режиму карантину у понад 121 тис. осіб. У 290 випадках виявлено порушення, внаслідок чого на цих осіб накладено штрафи.

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Польське МОЗ також інформує, що в країні є 300 тис. тестів на коронавірус, ще 500 тис. вже закуплено і найближчим часом буде доставлено до Польщі. На сьогодні тести можна виконати у майже 60 лабораторіях. За добу в країні їх виконано близько 7 тисяч.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.