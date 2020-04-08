У італійському регіоні Тоскана обвалився міст

В італійському регіоні Тоскана обвалився автомобільний міст через річку, в результаті чого одну людину госпіталізували.

Про це повідомляє ANSA.

«Міст обвалився у середу на провінційній дорозі поблизу Масса-Каррари в Тоскані», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на момент інциденту на мосту перебувало два транспортних засоби. Один автомобіль постраждав при падінні частин мосту, в результаті чого водій був доставлений до лікарні з легкими травмами. Інший водій фургона, як повідомляється, не поранений, однак отримав шок.

Видання пише, що у районі інциденту було виявлено сильний запах газу. У момент обвалу мосту пролунав гучний удар або вибух.

Минулого року на асфальті, яким був вкритий міст, виявили тріщину. Пізніше його відремонтували.

Фото: ANSA.