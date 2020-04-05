У Підмосков'ї через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблі

У житловому будинку у місті Орехово-Зуєво, що в Московській області, стався вибух газу. Через це обвалився під’їзд будинку. Внаслідок інциденту загинули троє людей, ще шестеро – постраждали.

Про трагедію у Підмосков’ї через вибух газу інформує "Медуза".

"В Орехово-Зуєво під час вибуху газу обвалився під'їзд. Є загиблі", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок вибуху обвалився під’їзд будинку з першого по п’ятий поверх. Відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих внаслідок інциденту, інформує телеграм-канал Mash.

Троє людей перебувають у реанімації. Серед них – 15-річний підліток, чоловік віком приблизно 40 років, а також 49-річна жінка.

У Підмосков'ї через вибух газу обвалився під’їзд будинку // Фото: t.me/breakingmash

Наразі невідоме місце перебування ще двох жителів будинку, в якому стався вибух.

Фото: t.me/breakingmash