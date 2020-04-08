В Іспанії другий день поспіль збільшується кількість смертей від COVID-19

В Іспанії кількість летальних випадків від COVID-19 знову зростає, за останні 24 години зафіксовано 757 смертей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на офіційні цифри МОЗ країни.

"Кількість померлих від коронавірусу в Іспанії у середу становила 757, що є невеликим зростанням у порівнянні з вівторком, коли також був зафіксований приріст", - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, в Іспанії вже загинули 14 555 людей від COVID-19 з початку пандемії.

У відомстві додали, що останні 24 години у країні захворіло ще 6 180 осіб, а загальна кількість випадків становить 146 690 людей.

Зазначається, що в Іспанії вже померло п’ятеро лікарів від коронавірусу.

За даними сайту Worldоmeter, у світі зафіксовано 1 446 992 випадки коронавірусу, зокрема 83 090 летальних, 308 684 особи одужали.

Фото: Andrea Comas