В Іспанії після 4 днів спаду знову зросла кількість померлих від COVID-19

В Іспанії кількість померлих від коронавірусу (COVID-19) за останню добу збільшилася на 743 людини, що є першим зростанням після чотирьох днів спаду.

Про це повідомляє El Pais.

"Згідно з офіційними даними МОЗ, опублікованими у вівторок, 7 квітня, в Іспанії від коронавірусу померли 743 людини за останні 24 години. Це перше зростання за останні чотири доби", - йдеться у повідомленні.

Кількість загиблих від COVID-19 в Іспанії нині становить 13 798 осіб. Загалом в країні підтверджено 140 510 випадків інфікування.

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Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними Worldmeters, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: Luis Sevillano / EL PAÍS