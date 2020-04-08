Повторний тест не підтвердив коронавірус у прем'єра Ізраїлю
Укрінформ
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пройшов повторний тест на коронавірус, який показав негативний результат.
Про це інформує I24news із посиланням на джерела в уряді країни.
"Очільник уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вдруге пройшов негативний тест на коронавірус", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у середу, 8 квітня, завершиться двотижневий період самоізоляції прем'єр-міністра Ізраїлю.
Як повідомлялося, 2 квітня Біньяміну Нетаньягу продовжили карантин після того, як у міністра охорони здоров'я Якова Ліцмана виявили коронавірус.