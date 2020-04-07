Норвегія послаблює карантин – відкриє дитсадки та школи

Уряд Норвегії крок за кроком пом’якшуватиме карантинні заходи, запроваджені в країні.

Про це повідомляє норвезький портал News in English.

"Норвегія поступово послаблюватиме карантин з 20 квітня, хоча більшість заходів щодо протидії поширенню коронавірусу залишаться в силі", - заявила прем’єр країни Ерна Солберг.

Згідно з планами уряду, дитячі садки почнуть працювати з 20 квітня, початкові та середні школи - з 27 квітня. Також з цього дня університети, коледжі та професійно-технічні училища будуть частково відкриті для студентів.

Норвежці зможуть ходити в гори з 20 квітня.

З 27 квітня заклади сфери послуг, що передбачають контакт між клієнтами та працівниками, такі як перукарні чи салони краси, можуть знову відкритися, якщо вони відповідатимуть вимогам інфекційної безпеки.

Великі спортивні та культурні заходи, зокрема фестивалі, заборонені до 15 червня. Також до цього часу в країні не працюватимуть бари, ресторани, кінотеатри, концертні зали.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними сайту Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: АА