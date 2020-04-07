Норвегія послаблює карантин – відкриє дитсадки та школи

Норвегія послаблює карантин – відкриє дитсадки та школи

Укрінформ
Уряд Норвегії крок за кроком пом’якшуватиме карантинні заходи, запроваджені в країні.

Про це повідомляє норвезький портал News in English.

"Норвегія поступово послаблюватиме карантин з 20 квітня, хоча більшість заходів щодо протидії поширенню коронавірусу залишаться в силі", - заявила прем’єр країни Ерна Солберг.

Згідно з планами уряду, дитячі садки почнуть працювати з 20 квітня, початкові та середні школи - з 27 квітня. Також з цього дня університети, коледжі та професійно-технічні училища будуть частково відкриті для студентів.

Норвежці зможуть ходити в гори з 20 квітня.

З 27 квітня заклади сфери послуг, що передбачають контакт між клієнтами та працівниками, такі як перукарні чи салони краси, можуть знову відкритися, якщо вони відповідатимуть вимогам інфекційної безпеки.

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Великі спортивні та культурні заходи, зокрема фестивалі, заборонені до 15 червня. Також до цього часу в країні не працюватимуть бари, ресторани, кінотеатри, концертні зали.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з останніми даними сайту Worldmeter, у світі зареєстровано понад 1,35 млн випадків інфікування коронавірусом. З них 75 896 людей померли, 290 643 одужали.

Фото: АА

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