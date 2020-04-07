Нова речниця Трампа відома "жорсткою обороною" президента - The Hill

Новою речницею Білого дому призначена Кейлі МакЕнані - прессекретар кампанії з переобрання Дональда Трампа, відома своєю жорсткою "обороною" президента та критикою ліберальних ЗМІ.

Про це 7 квітня повідомило американське видання The Hill.

"Кейлі МакЕнані залишає виборчу кампанію з переобрання президента Трампа та йде на посаду нового прес-секретаря Білого дому", - зазначає видання з посиланням на два джерела в адміністрації.

Формальне оголошення Білого дому очікується пізніше у вівторок.

Таким чином, 31-річна МакЕнані, яка раніше працювала речницею Республіканського національного комітету, а потім прес-секретаркою кампанії Трампа, замінить в Білому домі Стефані Гришем, яка повертається до команди першої леді США.

МакЕнані вже давно достатньо жорстоко виступає на захист президента в телевізійних інтерв'ю, а також в межах передвиборчої кампанії, в тому числі на мітингах та агітаційних заходах, у групі "Жінки за Трампа". Вона також відома своїм жорстким ставленням до ЗМІ, які критикує Трамп.

Крім того, повідомляється, що Аліса Фарах, яку розглядали в якості іншої кандидатури на посаду речниці адміністрації Трампа, стане новим директором Білого дому з питань комунікацій. До цього часу, Фарах працювала прес-секретарем Пентагону, а раніше була речницею віце-президента Пенса.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок стало відомо про те, що третя за три роки речниця Білого дому - Стефані Грішем йде з посади.

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