Від Трампа пішла ще одна речниця – CNN

Речниця Білого дому Стефані Грішем залишає свою посаду й повертається до апарату першої леді. Керівництво адміністрації Трампа ще не визначилося з її наступником.

Про це повідомляє в вівторок американський телеканал CNN.

"Речниця Білого дому Стефані Гришем залишає посаду, навіть не поінформувавши про це пресу. Вона повертається до східного крила (Білого дому – ред.) в якості керівниці апарату першої леді Меланії Трамп, в той час як новий глава адміністрації президента Трампа Марк Медоуз реорганізовує комунікаційну команду в західному крилі", - зауважує телеканал.

Як повідомляється, наразі Медоуз розглядає кількох кандидатів на посаду речника Білого дому. Джерела називають серед них, зокрема, прес-секретарку кампанії Трампа Кейлі МакЕнані й нинішню речницю Міноборони Аліссу Фарах.

Про те, що в прес-службі Білого дому очікуються серйозні зміни, журналісти почали говорити ще минулого тижня, коли нещодавно призначена директорка з питань комунікацій Джессіка Дітто в різкій формі заявила, що звільняється. Крім того, останніми днями Стефані Грішем не брала участі в брифінгах у Білому домі, присвячених боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, Грішем була третьою речницею адміністрації Дональда Трампа. Так, з січня 2017 року прес-брифінги в Білому домі вів Шон Спайсер, у липні 2017 року його замінила Сара Сандерс.

Фото: The White House