"Атакували за все": ексречниця Трампа розповіла про погрози

Укрінформ
Колишня речниця президента Трампа Сара Сандерс, яка залишила Білий дім шість місяців тому, заявила, що найбільш вагомою причиною, яка хвилювала її на той час, були звинувачення з боку американців у поширенні брехні.

Про це вона розповіла в інтерв'ю The New York Times.

"Мене атакували за все, а не тільки через мої виступи", - розповіла ексречниця президента США.

Вона сказала, що її називали "товстою мамашкою", причому часто лунали погрози як на її адресу, так і для дітей. "Було багато всього. Я ненавиджу згадувати це, але коли я обіймала цю посаду й мала поруч секретну службу, це було ненормально", - зауважила Сандерс.

За словами Сандерс, найбільше хвилювали її звинувачення людей в тому, що вона поширює неправду. "Мені не подобалося, що мене називали брехухою", - сказала ексречниця Трампа. Після невеликої паузи вона зазначила: "Все решта турбувало мене набагато менше".

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Як повідомлялося, Сандерс була менеджером президентської кампанії, політичним консультантом і зрештою офіційним представником Білого дому. Після оприлюднення доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера у квітні 2019 року слідчі визнали Сандерс, речницю президента США, причетною до неправдивих заяв для громадськості.

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