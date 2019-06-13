Від Трампа йде його речниця

Від Трампа йде його речниця

Укрінформ
Речниця Білого дому Сара Сандерс залишить свою посаду наприкінці червня й можливо балотуватиметься на посаду губернатора Арканзасу.

Про це поінформував у четвер у серії твітер-повідомлень президент США Дональд Трамп.

"Після трьох з половиною років наша прекрасна Сара Хаккабі Сандерс залишить Білий дім наприкінці місяця та відправиться додому, у великий штат Арканзас", - написав президент США. 

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При цьому, Трамп схарактеризував свою речницю як професіонала та висловив сподівання, що вона продовжить свою кар'єру на високих державних посадах.

"Вона дуже особлива людина з надзвичайними талантами, яка зробила неймовірну роботу! Я сподіваюсь, вона прийме рішення балотуватися на посаду губернатора Арканзасу - вона буде фантастичною. Сара, дякую тобі за добре виконану роботу!"- зауважив президент США.

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Нагадаємо: Сара Сандерс почала працювати в команді Дональда Трампа з 2016 року на напрямку комунікацій. У липні 2017 року вона була призначена на посаду речниці Білого дому.

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