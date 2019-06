Від Трампа йде його речниця

Про це поінформував у четвер у серії твітер-повідомлень президент США Дональд Трамп.

"Після трьох з половиною років наша прекрасна Сара Хаккабі Сандерс залишить Білий дім наприкінці місяця та відправиться додому, у великий штат Арканзас", - написав президент США.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....

При цьому, Трамп схарактеризував свою речницю як професіонала та висловив сподівання, що вона продовжить свою кар'єру на високих державних посадах.

"Вона дуже особлива людина з надзвичайними талантами, яка зробила неймовірну роботу! Я сподіваюсь, вона прийме рішення балотуватися на посаду губернатора Арканзасу - вона буде фантастичною. Сара, дякую тобі за добре виконану роботу!"- зауважив президент США.

....She is a very special person with extraordinary talents, who has done an incredible job! I hope she decides to run for Governor of Arkansas - she would be fantastic. Sarah, thank you for a job well done!