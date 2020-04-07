У Росії кількість хворих на Covid-19 зросла майже до 7,5 тисячі

За добу в Росії виявили 1148 нових випадків зараження коронавірусом, таким чином, загальна кількість хворих у країні зросла до 7 470.

Такі оновлені дані на ранок вівторка надав портал стопкоронавірус.рф.

Крім того, за даними порталу, в Криму шість нових інфікованих на коронавірус. І раніше 21 випадок COVID-19 також було зареєстровано в окупованому Росією Криму, в тому числі Севастополі.

Найбільше нових епізодів зареєстровано в Москві - 697. І загалом найбільшу кількість випадків в російській столиці - 5181. Нові випадки реєстрували в 42 регіонах РФ. Загальна кількість жертв захворювання в Росії сягнула 58. Тільки за останню добу померло 11 осіб.