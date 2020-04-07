Пекін заявляє про відсутність смертей від COVID-19 за добу, вперше з січня

У Національній комісії з охорони здоров'я Китаю заявили, що останні 24 години на материковій частині країни ніхто не помер від коронавірусу (COVID -19).

Про це повідомляє BBC із посиланням на дані китайського відомства.

«У Китаї заявили у вівторок (7 квітня - ред.) про відсутність смертей від коронавірусу, що сталося вперше з початку публікацій даних у січні», - йдеться у повідомленні.

Водночас Національна комісія з охорони здоров'я КНР повідомила про 32 нових випадки захворювання на COVID-19. Всі інфіковані прибули з-за кордону. У понеділок, 6 квітня, було виявлено 39 випадків.

Загалом у країні під час пандемії коронавірусу зареєстровано 81 740 випадків, з них 3 381 летальні.

Зазначається, що у Китаї побоюються другої хвилі коронавірусу від людей, які приїжджають у країну. Тому влада вже закрила кордон для іноземців, навіть для тих у кого були візи або посвідки на проживання.

Станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.

Фото: Xinhua