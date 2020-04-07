Пекін заявляє про відсутність смертей від COVID-19 за добу, вперше з січня
Про це повідомляє BBC із посиланням на дані китайського відомства.
«У Китаї заявили у вівторок (7 квітня - ред.) про відсутність смертей від коронавірусу, що сталося вперше з початку публікацій даних у січні», - йдеться у повідомленні.
Водночас Національна комісія з охорони здоров'я КНР повідомила про 32 нових випадки захворювання на COVID-19. Всі інфіковані прибули з-за кордону. У понеділок, 6 квітня, було виявлено 39 випадків.
Загалом у країні під час пандемії коронавірусу зареєстровано 81 740 випадків, з них 3 381 летальні.
Зазначається, що у Китаї побоюються другої хвилі коронавірусу від людей, які приїжджають у країну. Тому влада вже закрила кордон для іноземців, навіть для тих у кого були візи або посвідки на проживання.
Станом на ранок 7 квітня у світі всього зафіксовано майже 1,35 млн випадків інфікування COVID-19, із них 75 тис. людей померли, понад 285 тис. одужали.
Фото: Xinhua