В Австрії вже понад тиждень зменшується кількість хворих на COVID-19

В Австрії протягом останніх 9 днів спостерігається зменшення росту кількості хворих на COVID-19, і на сьогодні це щоденне зростання становить лише 1,6%.

Про це на пресконференції у Відні заявив федеральний міністр з питань соціального захисту, охорони здоров'я, догляду та захисту прав споживачів Австрії Рудольф Аншобер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"У середині березня, менше ніж місяць тому, у нас був темп зростання (кількості інфікованих коронавірусом осіб – ред.) близько 40-45%. Зокрема, 13 березня щоденне зростання було 41%. Якби так все продовжувалося, то це була б катастрофа: за нашими підрахунками, гіпотетично, на сьогодні могло б бути 2,7 млн хворих. Але нам вдалося згладити цю криву експонентного зростання, що і було нашою задекларованою ціллю. І сьогодні у нас не 40% і не 20%, а щоденне зростання становить лише 1,6%", - заявив міністр.

При цьому, очільник МОЗ зазначив, що це вже стабільна тенденція, що спостерігається по всій території республіки. Протягом останніх 9 днів ріст нових хворих характеризувався однозначним числом і продовжував падати.

Ще один важливим фактом, підкреслив міністр, є те що протягом останніх 24 години було виявлено 187 нових випадків інфікування коронавірусом і, водночас, 465 осіб одужали. За його словами, кількість активних випадків захворювання на COVID-19 зменшується кожного дня, "і це – найважливіше, адже зменшується і навантаження на лікарні". Наразі у госпіталях знаходяться 1074 інфікованих, з них 250 осіб – у відділеннях інтенсивної терапії.

Очільник австрійського МОЗ підкреслив, що вдалося досягнути величезного успіху, але це – "лише перший етап на шляху до успіху". І тому дуже важливим є зміцнити цей тренд протягом наступного тижня, що вимагатиме відповідальної поведінки на Великдень.

Саме тому в країні до кінця квітня продовжуються обмеження виходу з дому. Водночас з огляду на це продовження, скасовується підписаний 1 квітня наказ, за яким у квартирі чи будинку можна було приймати не більше 5 гостей. Як заявив міністр, достатньо існуючих обмежень руху і потреби в наказі, який раніше викликав гостру критику, немає.

Також розширюється обов’язкове носіння масок – не лише у супермаркетах, а й в громадському транспорті. При цьому, додав Аншобер, маска необов’язково має бути медичною та купленою в аптеці/магазині – "можна носити й саморобні маски чи ж навіть шарф чи хустку, головне, щоб закривався рот та ніс".

Як повідомляв Укрінформ, станом на 6 квітня, в Австрії всього було виявлено понад 12 тис. інфікованих коронавірусом, померли 220 хворих. Водночас понад 3 400 осіб вже одужали.

У випадку збереження нинішньої тенденції зі зменшення інфікованих коронавірусом в Австрії перші невеликі заклади торгівлі, як і садово-будівельні магазини, можуть почати працювати з 14 квітня, усі інші торговельні точки, включаючи торговельні центри, а також перукарні – з 1 травня. Решта підприємств сфери послуг, включаючи косметичні магазини, а також заклади громадського харчування та готелі будуть поступово відкриватися з середини травня.