Поблизу узбережжя Лівії з моря урятували майже 70 мігрантів

Поблизу лівійського узбережжя Середземного моря з води було урятовано 68 незаконних мігрантів.

Про це заявив Верховний комісар ООН у справах біженців, повідомляє Xinhua.

“Зранку наше судно “Alankurdi” урятувало 68 людей із човна, що зазнав лиха. Під час порятунку, лівійські сили втрутилися та відкрили вогонь у повітря. Багато людей стрибнули у воду. Нині усі перебувають в безпеці у нас на борту”, - розповіли в ООН.

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Нагадаємо: з часу повалення режиму Муаммара Каддафі у Лівії у 2011 році, тисячі мігрантів переважно африканського походження намагалися пробратися від узбережжя країни до території ЄС.

За інформацією УВКБ ООН, наразі у Лівії перебуває 48 621 біженець та шукачів притулку, яким міжнародна спільнота надає допомогу.