Міністри оборони ЄС домовилися про військову структуру для боротьби з коронавірусом

Збройні сили кожної з 27 країн ЄС роблять величезний внесок у боротьбу з пандемією коронавірусу, тож міністри оборони країн ЄС вирішили створити координаційну військову структуру в межах Європейської служби зовнішніх справ.

Про це розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС, яка відбулася в режимі телеконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми з міністрами погодилися вивчити, як ми можемо краще використати такий військовий досвід на рівні ЄС, підтримати обмін інформацією та кращим досвідом між країнами-членами. Щоб це зробити, ми можемо створити оперативну групу в межах Європейської служби зовнішніх справ з військовим штатом. Це буде зроблено у повній координації та на доповнення до зусиль НАТО. Можу вас запевнити, що жодного дублювання в роботі не буде», - заявив Боррель.

Він зауважив, що кожен міністр оборони навів вражаючи приклади того, як збройні сили європейських країн підтримують зусилля національних урядів у боротьбі з коронавірусом: надають транспорт, тилове забезпечення, зводять шпиталі та реанімаційні центри за рекордний час, надають свій медичний персонал, підтримують поліцію та надзвичайну службу. Він зауважив, що так відбувається в усіх країнах ЄС, але особливо допомога військових є значущою там, де удар коронавірусу виявився особливо сильним.

Така допомога, за словами високого представника ЄС, є важливою і на загальноєвропейському рівні. Європейські військові літаки допомагають у репатріації європейців, які перебувають за кордоном і внаслідок кризи не можуть виїхати додому, вони транспортують пацієнтів з діагнозом COVID-19 на лікування до інших країн, доправляють медичне обладнання у місця, де воно особливо необхідне.

«Дуже важливо, щоб ми, європейці, працювали разом і забезпечували скоординовані зусилля та взаємодопомогу там, де вона необхідна, за умови повної солідарності. У нинішній ситуації, як я вже говорив раніше, окрім пандемії ми маємо також справу також з «інфодемією», - коли на громадськість вихлюпується багато фейкових новин та неправдивої інформації. Тож зараз важливо нагадувати, що європейці стоять пліч-о-пліч у протистоянні цій кризі», - наголосив Боррель.