На Філіппінах поліція застрелила порушника карантину

Поліція Філіппін застрелила чоловіка, який напав на представників охорони здоров’я після прохання одягти медичну маску через небезпеку розповсюдження коронавірусу.

Про це повідомляє Independent.

Як зазначається, 63-річний чоловік був в нетверезому стані, коли він напав на представників охорони здоров'я та поліції на контрольно-пропускному пункті у південному місті Насіпіт в провінції Агусан-дель-Норте.

«Підозрюваний був попереджений медичним працівником... через те, що він не носив маску. Але підозрюваний розлютився, вимовляючи провокаційні слова і, зрештою, напав на персонал за допомогою коси», - розповіли у поліції Філіппін.

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Після цього поліцейські застосували зброю і застрелили чоловіка. Це перший випадок у країні, коли поліція стріляла в мирного жителя за порушення правил карантину.

Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте попередив порушників заходів соціального дистанціювання в рамках боротьби з коронавірусом COVID-19, що до них може бути застосовано найсуворіше покарання - розстріл.

За даними сайту Worldometer, станом на 6 квітня на Філіппінах зафіксовано 3 660 хворих на COVID-19 та 163 смерті.