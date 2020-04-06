У Нідерландах кількість випадків COVID-19 зросла до майже 19 тисяч

У Нідерландах станом на середину дня 6 квітня кількість хворих на COVID-19 зросла до 18 803.

Про це повідомляє Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM).

“За останню добу 101 пацієнт помер (від COVID-19 - ред.), виявлено 952 нових хворих. Загалом (у країні - ред.) 18 803 хворих і 1 867 померло”, - повідомили в Національному інституті охорони здоров’я Нідерландів.

За добу госпіталізовано 260 осіб. Загалом було госпіталізовано 7 135 людей.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах до 28 квітня продовжили обмежувальні заходи з метою протидії поширенню коронавірусу.

Спочатку було прийнято рішення закрити до 6 квітня школи, дитсадки, бари, ресторани, спортклуби. Також усі заходи за участю значної кількості людей в Нідерландах були заборонені до 1 червня.

Людей закликають не наближатися одне до одного ближче, ніж на 1,5 метра. За порушення передбачено штраф у розмірі 400 євро.

Через коронавірус скасували щорічний пісенний конкурс "Євробачення-2020", який мав проходити у Роттердамі.

За останніми даними, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 284 754 – в тому числі 70 320 летальних випадків, 271 731 особа одужала.

Фото: АА